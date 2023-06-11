Эксперт Гераскин: система, выстроенная в Подмосковье по линии СВО, задает высокий стандарт качества
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе отвечает всем требованиям с точки зрения юридической защиты и нравственного отношения к военнослужащим, заявил эксперт фонда Центра политической конъюнктуры, советник первого вице-губернатора Подмосковья Илья Гераскин в интервью РИАМО.
По его словам, система, которую власти Московской области выстроили по линии СВО, задает высокий стандарт качества. Такой подход, уверен Гераскин, должен тиражироваться во всех российских субъектах.
Эксперт напомнил, что с началом специальной военной операции все профильные платформы были адаптированы под запрос Вооруженных сил РФ. Речь идет о централизованности всех услуг в одном месте. Это является показателем «технологичной заботы» о героях СВО, отметил Гераскин. Кроме того, подчеркнул он, контроль, прозрачность и доступность процедуры повышают уровень доверия у мобилизованных и их семей.
«Более того, сопровождение на всем пути отбора — маркер человечности и открытости руководства региона», — сказал он.
По словам Гераскина, максимальная ориентированность губернатора Подмосковья Андрея Воробьев на людей является характерной чертой его политического курса: глава региона выступает за сбалансированные развитие совершенствования гражданских практик под нужды фронта.
Эксперт уверен, что Московская область становится важным звеном между столицей и федеральными ведомствами. Регион обеспечивает стабильность функционирования механизма кадрового отбора и материального содержания бойцов СВО.
Напомним, в мае в Балашихе начал работу областной пункт отбора на военную службу по контракту. Как подчеркивал губернатор Андрей Воробьев, обращаться туда могут добровольцы со всей страны.
Единовременная выплата контрактникам в Московской области является одной из самых больших по России и составляет 600 тысяч рублей. Подробности можно узнать по телефону 8-495-990-77-77, на сайте и в чат-боте. Также можно направить вопросы на электронную почту info@kontraktmo.ru.