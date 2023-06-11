Эксперт Гераскин: система, выстроенная в Подмосковье по линии СВО, задает высокий стандарт качества

Пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе отвечает всем требованиям с точки зрения юридической защиты и нравственного отношения к военнослужащим, заявил эксперт фонда Центра политической конъюнктуры, советник первого вице-губернатора Подмосковья Илья Гераскин в интервью РИАМО .

По его словам, система, которую власти Московской области выстроили по линии СВО, задает высокий стандарт качества. Такой подход, уверен Гераскин, должен тиражироваться во всех российских субъектах.

Эксперт напомнил, что с началом специальной военной операции все профильные платформы были адаптированы под запрос Вооруженных сил РФ. Речь идет о централизованности всех услуг в одном месте. Это является показателем «технологичной заботы» о героях СВО, отметил Гераскин. Кроме того, подчеркнул он, контроль, прозрачность и доступность процедуры повышают уровень доверия у мобилизованных и их семей.

«Более того, сопровождение на всем пути отбора — маркер человечности и открытости руководства региона», — сказал он.

По словам Гераскина, максимальная ориентированность губернатора Подмосковья Андрея Воробьев на людей является характерной чертой его политического курса: глава региона выступает за сбалансированные развитие совершенствования гражданских практик под нужды фронта.

Эксперт уверен, что Московская область становится важным звеном между столицей и федеральными ведомствами. Регион обеспечивает стабильность функционирования механизма кадрового отбора и материального содержания бойцов СВО.

Напомним, в мае в Балашихе начал работу областной пункт отбора на военную службу по контракту. Как подчеркивал губернатор Андрей Воробьев, обращаться туда могут добровольцы со всей страны.

Единовременная выплата контрактникам в Московской области является одной из самых больших по России и составляет 600 тысяч рублей. Подробности можно узнать по телефону 8-495-990-77-77, на сайте и в чат-боте. Также можно направить вопросы на электронную почту info@kontraktmo.ru.