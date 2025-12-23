Дочь дипломата и ее муж задержаны по делу о жестоком убийстве матери и двух детей

Появилась новая шокирующая информация в деле об исчезновении семьи Белецких, которое оставалось загадкой более десяти лет. Как стало известно KP.RU , правоохранительные органы задержали старшую дочь бывшего дипломата Виктора Белецкого — Валерию и ее мужа. Их подозревают в причастности к убийству матери женщины, Риммы Белецкой, и ее двух несовершеннолетних сыновей 12 и 10 лет.

Семья пропала без вести еще в 2013 году. С самого начала расследования адвокат пропавшей матери обращал внимание следствия на странное поведение ее взрослой дочери. По его словам, Валерия не проявляла должного беспокойства, утверждая, что мать с детьми якобы скрылась. Она также заявляла, что мать связывалась с ней уже после исчезновения, однако никаких доказательств этим контактам представлено не было.

По предварительной информации источника издания, одним из возможных мотивов страшного преступления могла стать финансовая выгода, связанная с наследством.

Задержание подозреваемых может стать ключевым моментом в раскрытии этого многолетнего дела и пролить свет на судьбу Риммы Белецкой и ее маленьких сыновей.