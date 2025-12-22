В Челябинской области силовики задержали полковника полиции Константина Козицына

В Челябинской области произошло громкое задержание высокопоставленного правоохранителя. Оперативники Управления ФСБ задержали начальника УМВД России по Магнитогорску, полковника полиции Константина Козицына. Информацию о задержании подтвердил источник « Ленты.ру » в силовых структурах.

Полковнику полиции предъявлено серьезное обвинение. Он фигурирует в уголовном деле как подозреваемый по статье 283 Уголовного кодекса РФ («Разглашение государственной тайны»). В рамках расследования следователи провели санкционированные обыски по адресам его проживания и в служебном кабинете.

По предварительной версии следствия, Козицын передал информацию, составляющую государственную тайну, представителю коммерческой структуры, не имевшему необходимого формального допуска к таким сведениям. По данным издания, задержанный также активно лоббировал деловые интересы этого лица, используя свое служебное положение.

Константин Козицын широко известен в регионе благодаря обширным связям как в высших эшелонах власти, так и в бизнес-среде среди влиятельных персон. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для фигуранта резонансного дела.