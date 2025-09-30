Дочь криминального авторитета протаранила дом на Mercedes в Ростовской области: что об этом известно

Дочь известного криминального авторитета Сергея Цапка устроила серьезное ДТП в Ростовской области, врезавшись на автомобиле Mercedes в частный дом. На месте происхождения девушка угрожала сотрудникам ГИБДД проблемами и «позорными увольнениями». Об этом сообщает «МК».

Инцидент с участием дочери криминального авторитета Сергея Цапка произошел в пригороде Таганрога. Молодая женщина вместе с сопровождавшим ее молодым человеком на автомобиле Mercedes-Benz влетела в частный жилой дом, серьезно повредив две комнаты. В момент аварии хозяев не было дома, что предотвратило возможные жертвы.

По свидетельствам очевидцев, после столкновения девушка вела себя агрессивно по отношению к прибывшим на место сотрудникам дорожной полиции. Она запрещала снимать себя на видео и открыто угрожала стражам порядка служебными проблемами вплоть до увольнения. В публикациях также появилась информация о возможном нахождении виновников ДТП в состоянии наркотического опьянения.

Предварительная оценка ущерба от происшествия достигает 5 миллионов рублей. Из них около 3 миллионов потребует восстановление автомобиля, еще 2 миллиона — ремонт поврежденного жилья. Однако если экспертиза признает дом аварийным, затраты на новое строительство могут составить не менее 6 миллионов рублей. Сергей Цапок, отец виновницы аварии, возглавлял банду, орудовавшую в Краснодарском крае в 1990-2000-х годах, и в настоящее время отбывает пожизненное заключение.

