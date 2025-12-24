Дочь обвинила сожительницу в том, что та похоронила ее отца в чужой могиле в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде разгорается скандал, связанный с таинственной смертью и захоронением местного пенсионера. Как сообщают Telegram-каналы, дочь пожилого мужчины заподозрила его сожительницу в организации тайных похорон в чужой могиле и последующем оформлении его квартиры на себя.

По словам женщины, ее отец долгое время страдал от онкологического заболевания, был прикован к постели и поддерживал с ней связь. Однако примерно за год до кончины общение полностью прекратилось. Дочь полагает, что причиной стала сожительница пенсионера, которая якобы запретила ему контактировать с родственниками.

О смерти отца женщина узнала постфактум — сожительница уведомила ее лишь после состоявшихся похорон. В ходе самостоятельного расследования дочь выяснила шокирующие подробности: у ее отца не оказалось отдельной могилы. По ее версии, сожительница сымитировала семейное захоронение, представившись супругой покойного, и разместила его данные на уже существующем надгробии другого человека, после чего похоронила пенсионера в этой чужой могиле.

В управлении кладбища, комментируя инцидент, пояснили, что не заметили подделки в предоставленных документах, поскольку не обязаны проверять их достоверность. По утверждению дочери пенсионера, полиция также не нашла в действиях сожительницы состава преступления. Параллельно выяснилось, что квартира умершего была переоформлена на постороннее лицо, что добавляет истории криминальный оттенок.

