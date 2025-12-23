Из списка погибших в список обманутых: заживо похороненный боец вернулся домой и застал супругу с другим

Боец, принимавший участие в специальной военной операции и официально признанный погибшим, вернулся домой в Дагестан, где обнаружил свою супругу вступившей в новый брак. Инцидент стал достоянием общественности после публикации в региональных телеграм-каналах, передает МК .

Согласно информации издания, жена военнослужащего повторно вышла замуж спустя полтора года после получения официального документа, подтверждающего смерть супруга. Новым избранником женщины стал двоюродный брат самого бойца.

Источники сообщают, что вернувшийся солдат тяжело перенес произошедшее, однако ситуация не привела к трагическим последствиям. В публикации не уточняется, каким образом боец был ошибочно внесен в списки погибших и как осуществлялось его возвращение.

