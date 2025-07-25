«Дочь принцессы Дианы» убила адвоката и его кота в Лондоне

В столице Великобритании Лондоне женщину, лишившую жизни своего соседа — 72-летнего мужчину — из-за галлюцинаций, приговорили к принудительному лечению в специализированном медицинском учреждении. Информацию об этом распространила телерадиокомпания BBC.

35-летней Хабибе Навид был поставлен диагноз «параноидальная шизофрения». В начале августа 2024 года ее состояние психического здоровья резко ухудшилось.

14 августа она совершила убийство Кристофера Брауна, адвоката и домовладельца, проживавшего по соседству, а также расправилась с его котом по кличке Сноу. Навид задержали после обнаружения фрагментов тел, которые она пыталась скрыть под своей одеждой.

После задержания женщина утверждала, что находилась в состоянии сна в гробу, пока ее не воскресил Иисус. Она выражала уверенность в своей миссии по уничтожению зла во всем мире. Кроме того, она называла себя дочерью покойной принцессы Дианы и египетского бизнесмена Доди Аль-Файеда.

На допросе в полиции Навид заявила, что в лице Брауна она уничтожила самого дьявола. По ее словам, голоса в ее голове приказали ей наказать адвоката за предполагаемое убийство его матери.

«Она считала, что злой дух выпрыгнул из покойника и вселился в кота», — пояснил прокурор. Именно поэтому женщина совершила убийство и животного.

Стало известно, что Навид проживала с пожилым мужчиной на протяжении нескольких лет. За это время она убедила Брауна переоформить право собственности на унаследованное им имущество на ее имя.

В течение последнего года Навид пренебрегала приемом прописанных ей лекарств и употребляла наркотические вещества, что привело к ухудшению ее психического состояния.

Ранее сообщалось, что индиец убил беременную жену и жил с трупом два дня.