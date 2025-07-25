Индиец убил беременную жену и жил с трупом два дня

Согласно информации, опубликованной в Times of India, 20-летний парень лишил жизни свою 22-летнюю супругу на третьем месяце беременности и еще двое суток провел в квартире с ее телом, не осознавая, что она скончалась.

Эта молодая пара за шесть месяцев до трагического события вступила в брак без согласия родителей. Шивам — молодой художник из Уттар-Прадеш заподозрив свою жену Сувану в измене, нанес ей побои, а затем ушел спать в другую комнату.

Несмотря на начавшийся процесс разложения тела, на следующий день он поел, отправился на работу, вернулся домой и употребил алкоголь. Только спустя еще один день, 22 июля, он понял, что его возлюбленная мертва, и совершил побег, чтобы избежать наказания.

Шивам был задержан 24 июля, через день после того, как соседи вызвали полицию из-за неприятного запаха, исходившего из его квартиры.

Ранее сообщалось, что в Севастополе неадекват расправился с бывшей тещей прямо на глазах у ребенка на улице.