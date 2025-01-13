Долг осужденного за взяточничество экс-полковника Захарченко вырос на 8,2 млн руб.

Задолженность по уголовному штрафу, назначенному экс-полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко, осужденному за коррупцию, увеличилась более чем на 8,2 млн руб. из-за просрочки платежа, достигнув суммы 125,5 млн руб., сообщило РИА Новости.

В 2019 году суд назначил Захарченко штраф в размере 117,99 млн руб., хотя прокуратура требовала значительно больше — 494,9 млн руб.

В 2020 году судебные приставы начали процедуру взыскания с осужденного более 117,2 млн руб., однако в связи с отсутствием платежей у Захарченко возникла дополнительная задолженность в размере 8,2 млн руб. Таким образом, на сегодняшний день общая задолженность составляет 125 529 837 руб.

Захарченко, который отвечал за борьбу с преступностью в топливно-энергетическом секторе, был арестован осенью 2016 года по делам о коррупции и позже получил 12,5 года лишения свободы. В мае 2023 года Пресненский суд Москвы, учитывая предыдущий приговор, приговорил его к 16 годам строгого режима.

Ранее сообщалось, что Сбербанк обнаружил 10 финансовых пирамид, жертвами которых стали 2,3 тыс. человек.