Долги Блиновской превысили стоимость ее имущества

Общий долг блогера Елены Блиновской возрос до уровня в 1,168 млрд руб. Это означает, что ее имущества не хватит, чтобы погасить все задолженности. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Основной долг «королевы марафонов» составляет 587 млн руб. За ней также числятся пени в размере 350 млн руб. и штрафы еще на 226 млн руб. После того, как суд включил Федеральную налоговую службу в список кредиторов Блиновской, то ее общая задолженность стала составлять порядка 1,168 млрд руб.

«В какой-то момент задолженность Елены снизилась до ₽587,6 млн, но сегодня налоговая актуализировала ее долг», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что представитель прокуратуры потребовал в суде отправить Блиновскую в колонию на шесть лет. Ей вменяют неуплату налогов, легализацию доходов и незаконный оборот средств платежей. Правоохранители считают, что по первому обвинению блогера можно освободить от наказания из-за истечения срока давности привлечения к ответственности.