Прокуратура потребовала отправить Блиновскую на шесть лет в колонию

Государственный обвинитель в лице представителя прокуратуры выступил с ходатайством о назначении блогеру Елене Блиновской шести лет лишения свободы, передает РИА Новости.

Слушание по делу инфлюенсера касается обвинений, связанных с неуплатой налогов, легализацией доходов и незаконным оборотом средств платежей. Оно проходило в Савеловском суде в четверг, 13 февраля.

Тем не менее, прокурор предложила освободить Блиновскую от ответственности по статье о неуплате налогов в связи с истечением срока давности. Это может означать, что ею будет предусмотрено смягчение наказания за часть обвинений.

Также ранее сообщалось, что гособвинитель снизила требования к Блиновской с 918 до 587 млн рублей, так как блогер частично погасила доначисленный налог.

Кроме того, суд потребовал конфисковать все имущество Блиновской и ее супруга Алексея, которое находится в настоящий момент под арестом. В список этого имущества входят здания и помещения, машино-места, а также автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus, денежные средства на банковских счетах и более 50 земельных участков.

В 2024 году у блогера арестовали более 10 земельных участков, расположенных в Алуште и Костромской области.

Блиновской вменяется уклонение от уплаты налогов на сумму 906 млн руб., из которых, по версии следствия, она незаконно легализовала 716 млн руб. Также блогер обвиняется в приобретении доступа к электронным средствам платежей через два подконтрольных юридических лица.

Ранее сообщалось, что прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительный приговор в отношении инфобизнесмена Аяза Шабутдинова.