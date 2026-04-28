Без стен и крыши: звезда родом из Дагестана помогает семьям восстановить разрушенные дома

Разрушенные дома, горы мокрой мебели и люди, которые пытаются собрать по кусочкам то, что осталось. В Дагестане после разрушительных наводнений певица Жасмин, уроженка республики, встретилась с семьями, потерявшими кров. Она увидела своими глазами то, что невозможно передать по телефону или в новостной ленте. И пообещала помогать до тех пор, пока каждая из этих семей не встанет на ноги. Об этом пишет RT .

Когда Жасмин приехала в Махачкалу, она ожидала увидеть разрушения, но реальность оказалась страшнее. При этом Жасмин назвала дагестанцев сильными людьми. Сама она родом из Дагестана, и здесь, по ее словам, ее встретили как родную.

«Люди оказались без стен, без крыши, без своего дома. Встать на место этих людей и представить, что они пережили и переживают, просто невозможно. Они очень сильные люди, я преклоняюсь перед ними, что они это выдерживают, достойно проходят такую катастрофу», — сказала Жасмин.

Одной из тех, с кем встретилась Жасмин, стала учительница русского языка Екатерина Муталибова. Ее дом, где она жила с двумя дочерьми, был полностью разрушен водой. Женщина не смогла сдержать слез, когда благодарила певицу за помощь.

На чаепитие артистку пригласила Рукият Патахова — мать большой семьи. Ее дом, вернее то, что от него осталось, — это одна кухня. Но Рукият не теряет надежды. Она пригласила Жасмин на будущее новоселье и даже пригрозила по-доброму: «Если вы не придете, я тогда в Москву приеду». Певица ответила, что рада будет принять гостью.

Пообщалась Жасмин и с Мадиной Абасовой. У женщины двое внуков, а ее сын — инвалид по слуху. Жилье семьи пошло трещинами и больше не подлежит восстановлению. Таких историй в Дагестане сейчас сотни.

Помощь приходит огромная. Ранее певица и ее муж Илан Шор заявили, что выделяют 250 миллионов рублей на поддержку пострадавших от паводков. На месте работу с семьями, чье имущество утрачено, организует RT. Вся информация передается Жасмин, которая лично контролирует расходование средств. Оплачивается не только аренда временного жилья, но и ремонт, покупка бытовой техники и предметов первой необходимости. Для тех, кто потерял всё, это шанс начать заново.

