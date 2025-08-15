Дом заключенного в Подмосковье обокрали его же родственники

Как сообщил телеграм-канал «Москвач+», дом заключенного из Подмосковья был ограблен его же родственниками. Сестра жителя Дедовска, отбывающего наказание в исправительном учреждении, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже.

Она утверждает, что родственники, имевшие доступ к жилищу ее брата, воспользовались этим и похитили бытовую технику и другие ценные предметы.

Примечательно, что сам пострадавший в настоящее время находится в тюрьме за аналогичное преступление — кражу. Обстоятельства инцидента и детали похищенного имущества пока не разглашаются.

