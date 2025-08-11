Ксению Бородину обокрали во время медового месяца в Италии — пропал iPhone с важными заметками и архивными фото. Телеведущая предупредила туристов быть осторожнее в Милане и Венеции, где воришки действуют особенно активно. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Во время путешествия по Италии Ксения Бородина лишилась одного из двух iPhone — пропажу обнаружила в аэропорту перед вылетом. На потерянном телефоне хранились ценные записи и старые фотографии, которые восстановить не удастся. Вторым гаджетом ведущая пользуется редко, поэтому кражу заметила не сразу.

Бородина призвала туристов внимательнее следить за вещами, особенно в Милане и Венеции — там карманники работают чаще всего. Это не первый случай, когда россиян обворовывают в Италии. До этого у пары из России похитили украшения на сумму более $10 тыс. сразу после помолвки, а местные полицейские отказались помочь, сославшись на выходной.

Предположительно, злоумышленники пытались проверить и вещи мужа Бородиной, Николая Сердюкова, но ничего ценного не нашли. Италия остается одним из лидеров по карманным кражам в Европе, и туристам советуют не носить с собой крупные суммы и дорогие вещи без необходимости.

