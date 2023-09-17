Домодедово, Раменское, Истра: украинские беспилотники атаковали Московскую область и не только

Украинские власти продолжают говорить о том, что цели у них мирные. Однако их беспилотники направлены именно на мирных граждан и жилые кварталы. Очередные дроны упали в Центральной России.

В Узловском районе Тульской области БПЛА врезался в логистический центр, о чем сказали в министерстве по региональной безопасности.Предварительно, пострадавших и больших повреждений инфраструктуры нет. О причинах пока не сообщается.

Сегодня беспилотники сбили также в Орле, Крыму, Воронежской области и Подмосковье. В Московской области БПЛА летел над Истринским городским округом.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написала в соцсетях пресс-служба Минобороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о еще одном нападении дрона на столицу. По словам Сергея Семеновича, беспилотник упал в районе Раменского.

«Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно нет», — подчеркнул Собянин.

Над Домодедовским городским округом наши военные также сбили беспилотник. По данным, которые сейчас озвучивает Минобороны, от падения обломков люди не пострадали, дома и постройки не разрушены.

Из-за этих атак в столичных аэропортах задержали около 30 рейсов и несколько — отменили. Политологи уверены, что к угрозе с неба стоит относиться серьезно.

«Украинцы обладают большим количеством дронов, которые поставляют им страны Запада. Экономить на подобных камикадзе ВСУ не будут. К счастью, средства ПВО в наших регионах работают штатно, и никто не успевает пострадать», — говорит политолог Александр Чернявский корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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