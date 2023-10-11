Домработницу, обокравшую свою работодательницу, задержали в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали в подмосковных Химках38-летнюю уроженку одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемую в краже на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что подозреваемая помогала с уборкой владелице частного дома, расположенного в микрорайоне Сходня. Домработница знала, где хозяйка хранит деньги, и систематически брала оттуда по несколько купюр, а также забирала себе другие понравившиеся вещи. В какой-то момент работодательница заметила пропажу украшений и обратилась в отдел полиции.

В результате розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую в совершении преступления по месту временного проживания в Химках. В ходе осмотра квартиры задержанной оперативные сотрудники обнаружили и изъяли часть похищенных ценностей. Похищенные деньги женщина потратила на личные нужды.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Волоколамске завели дело на полицейского, который переехал человека, лежавшего на дороге.