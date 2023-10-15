Донецк обстреляли снарядами натовского калибра

По данным представительства, в воскресенье украинцы обстреляли Донецк снарядами натовского (155 мм) калибра.

Обстрел начался с 6:30 – первые четыре снаряда 155 мм калибра были выпущены из Кураховки по Петровскому району Донецка, через час ВСУ из Галицыновки выпустили в Куйбышевским район еще три таких же снаряда. Далее по Киевскому и Куйбышевскому районам также попали три 155 мм снаряда, а уже ближе к 10 утра из Нетайлово в Киевский район Донецка упали три снаряда 155 мм калибра.