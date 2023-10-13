Донецк снова был обстрелян натовскими снарядами

23 снаряда натовского калибра снова были выпущены по территории ДНР. В частности, больше всего осталось Зайцево и Донецку днем пятницы, 13 октября.

Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, украинцы стреляли из населенного пункта под названием Галицыновка – прилеты зафиксировали в Киевском и Куйбышевском районах Донецка. Было выпущено три снаряда 155 калибра.

Также не меньше 20 таких же, натовских снарядов украинцы выпустили по Кировскому району в Донецке и Зайцево. Данных о пострадавших или разрушениях не зафиксировано