Допущены к работе: свыше 50 аттракционов в Подмосковье прошли проверку безопасности

Специалисты Гостехнадзора за неделю проверили пятьдесят пять аттракционов в Подмосковье, все они прошли проверку, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве напомнили, что меры по проверкам технических развлекательных средств с наступлением тепла были усилены, ведь у аттракционов начался период активной эксплуатации.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, проверки необходимы для обнаружения и устранения потенциальных проблем, чтобы обеспечить безопасность посетителей и предотвратить возможные происшествия.

«Жители должны получать удовольствие от катания, а не травмы, для этого специалистами Гостехнадзора на регулярной основе проводятся осмотры аттракционов», — подчеркнул глава областного Минэкологии.

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