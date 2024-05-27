Допущены к работе: свыше 50 аттракционов в Подмосковье прошли проверку безопасности
Свыше 50 аттракционов в Подмосковье прошли проверку безопасности
Специалисты Гостехнадзора за неделю проверили пятьдесят пять аттракционов в Подмосковье, все они прошли проверку, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В ведомстве напомнили, что меры по проверкам технических развлекательных средств с наступлением тепла были усилены, ведь у аттракционов начался период активной эксплуатации.
Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, проверки необходимы для обнаружения и устранения потенциальных проблем, чтобы обеспечить безопасность посетителей и предотвратить возможные происшествия.
«Жители должны получать удовольствие от катания, а не травмы, для этого специалистами Гостехнадзора на регулярной основе проводятся осмотры аттракционов», — подчеркнул глава областного Минэкологии.
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