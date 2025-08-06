Дорога ушла под землю: в Амурской области ввели ЧС из-за обрушения трассы

В Тындинском округе Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после разрушения участка федеральной трассы А-360 «Лена». Об этом сообщила глава округа Тамара Лысакова в телеграм-канале.

Аварийный участок протяженностью 121 км (с 39-го по 160-й км) стал непригоден для движения из-за размытия дорожного полотна обильными осадками. Напомним, обрушение там произошло во вторник, 5 августа.

Движение по трассе, соединяющей Невер и Якутск, полностью перекрыто с 5 августа. Дорожные службы экстренно приступили к созданию объездной дороги, которую планируют ввести в эксплуатацию к 9 августа.

На данный момент критического скопления автотранспорта не наблюдается — машины останавливают у Тынды и Соловьевска, где имеется необходимая инфраструктура. Прокуратура Тындинского округа начала проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что почти 60 ДТП по вине водителей автобусов произошло в Нижнем Новгороде.