Названо число произошедших ДТП с автобусами по вине водителей в Нижнем Новгороде в этом году

Нижегородская Госавтоинспекция по итогам проверки в конце июля зафиксировала около 60 нарушений ПДД, совершенных водителями автобусов в регионе. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Среди наиболее частых нарушений, выявленных сотрудниками ГИБДД, оказались управление транспортом с техническими неисправностями, серьезные отклонения от установленных графиков труда и отдыха водителей, а также отсутствие у них необходимой для рейса документации. Все виновные водители понесли установленную законом административную ответственность. Параллельно инспекторы проверили техническое состояние 20 специализированных городских автобусов, предназначенных для перевозки детей, и здесь нарушений не обнаружили.

Полиция также привела тревожную статистику текущего года: с января по настоящее время в Нижнем Новгороде по вине водителей автобусов произошло 59 дорожно-транспортных происшествий. Эти аварии привели к трагическим последствиям – один человек погиб, еще 74 горожанина получили травмы различной степени тяжести.

Данные проверки и аварийная статистика подчеркивают серьезные проблемы с дисциплиной и безопасностью в пассажирских автобусных перевозках Нижнего Новгорода. Хотя нарушения со стороны водителей жестко пресекаются, а детский транспорт проверен, общее количество инцидентов и их тяжелые последствия указывают на необходимость постоянного усиления контроля и профилактики в этой сфере.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье поддержку в Службе помощи при ДТП получили участники почти трех тысяч аварий.