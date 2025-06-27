Дорогомиловский суд арестовал экс-главу «ВСМПО-АВИСМА» Михаила Воеводина

Дорогомиловский суд в Москве принял решение о заключении под стражу Михаила Воеводина, экс-главу корпорации «ВСМПО-АВИСМА». Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, передает ТАСС.

Согласно заявлению пресс-службы, суд Дорогомиловского района Москвы удовлетворил запрос следственных органов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Воеводина Михаила Викторовича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Срок содержания под стражей установлен в 1 месяц и 30 суток.

Ранее сообщалось, что имущество экс-замначальника управления МО РФ Васенина на 240 млн руб. арестовали.