Дорогомиловский суд арестовал экс-главу «ВСМПО-АВИСМА» Михаила Воеводина
ТАСС: экс-главу «ВСМПО-Ависма» Воеводина арестовали по делу о мошенничестве
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Дорогомиловский суд в Москве принял решение о заключении под стражу Михаила Воеводина, экс-главу корпорации «ВСМПО-АВИСМА». Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, передает ТАСС.
Согласно заявлению пресс-службы, суд Дорогомиловского района Москвы удовлетворил запрос следственных органов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Воеводина Михаила Викторовича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Срок содержания под стражей установлен в 1 месяц и 30 суток.
Ранее сообщалось, что имущество экс-замначальника управления МО РФ Васенина на 240 млн руб. арестовали.