Дорожники Подмосковья готовы к работе во время ледяного дождя

Синоптики прогнозируют сегодня в Подмосковье днем ледяной дождь, так сейчас осадки наблюдаются в южной и восточной части региона. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Все дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. Учитывая погодные условия, при необходимости, на дороги будет выведена дорожная техника для обработки проезжей части противогололедными материалами.

Примечательно, что на дорогах возможна гололедица, местами сильная. В связи с чем призываем автомобилистов быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в планах на этот год капитально отремонтировать более четырех тысяч многоквартирных домов.