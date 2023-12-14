Дорожные службы Подмосковья обеспечат безопасный проезд транспорта во время снегопада

Дорожные службы Подмосковья готовы обеспечить безопасный проезд транспорта во время сильного снегопада. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве подчеркнули, что в регионе разработали подход к контролю за уборкой снега в соответствии с четырьмя сценариями: «снегопад», «после снегопада», «переход через 0 градусов» и «сухая погода». Для каждого из них есть свой регламент уборки дорог. Сейчас дорожники работают по двум сценариям — «снегопад» и «после снегопада».

К работе в зимний период в Подмосковье подготовили порядка 3,5 тысячи единиц спецтехники. В первую очередь работы ведутся на опасных участках, маршрутах общественного транспорта, дорогах с высокоинтенсивным движением. Также специалисты расчищают от снега тротуары, пешеходные дорожки и посадочные площадки. Большая часть работ проходит ночью, чтобы к утру дороги были готовы.

Сегодня в Московском регионе ожидается ухудшение погоды — порывистый ветер и снегопад, который продлится больше суток. По прогнозам синоптиков, может выпасть треть месячной нормы осадков.

Ранее подмосковных водителей призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения из-за циклона «Ваня», который надвигается на столичный регион.