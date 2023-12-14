Автомобилистов Подмосковья предупредили о надвигающемся на регион циклоне «Ваня»

На Московский регион надвигается циклон «Ваня». Непогода обрушится на Подмосковье и столицу к концу рабочей недели, предупредили в областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве призвали водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть предельно внимательными на поворотах, мостах, во дворах жилых домов, на эстакадах и съездах. По возможности, указали в Минтрансе Подмосковья, поездки лучше минимизировать.

По данным синоптиков, погода начнет ухудшаться в ночь на пятницу. Уже завтра в столичном регионе ожидаются сильный снегопад, метель и гололедица, а порывы ветра будут достигать семнадцати метров в секунду. Высота сугробов вырастет до полуметра.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что к концу недели высота сугробов в Москве побьет рекорды 1919 и 1941 годов.