Доцент из Петербурга был задержан полицией из-за украинского флага на аватарке в социальной сети

Доцента Дмитрий Буракова из Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения задержала полиция. Он еще 10 лет назад разместил на своей странице в соцсети флаг Украины. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Бураков подтвердил, что его задержали правоохранители и доставили в отдел полиции. При этом, как он утверждает, причина задержания ему неизвестна.

«Обвинения мне пока не предъявлены, протокол никакой не составлен», - указал он.

Он признался, что действительно разместил на своей аватарке в социальной сети государственную украинскую символику, желто-голубой флаг и тризуб. Эти изображения оказались у него на странице еще 1 марта 2014 года.

Позже Бураков сообщил, что ему вменяют действия по дискредитации российской армии. Он сам отвергает в своих действиях какой-либо умысел.

Ранее сообщалось, что житель Калининграда отправился в колонию за дискредитацию ВС РФ. Ему дали два года лишения свободы за то, что он распространял различные слухи при помощи нескольких аккаунтов на разных языках.