Дожди стали причиной обрушения смотровой башни «Дагестанского форт Боярда»

В Каспийске произошло обрушение части восьмого цеха. Информацию об этом ТАСС предоставили в пресс-службе городской администрации, отметив, что предварительной причиной стали прошедшие дожди.

Ранее городские службы оповещали население о надвигающихся ливнях на ближайшие дни.

Восьмой цех завода «Дагдизель» представляет собой заброшенную испытательную станцию, где ранее тестировалось морское вооружение. Постройка объекта была завершена в 1934 году, а ввод в эксплуатацию состоялся в 1939 году.

Изначально цех служил для пристрелки и испытаний морского оружия, включая парогазовые торпеды. Активная эксплуатация по тестированию торпед продолжалась с 1938 по 1959 год.

В 1966 году функционирование было прекращено, и в течение десятилетия цех находился под охраной, не используясь. Окончательное закрытие произошло в 1976 году. Местные жители прозвали этот объект «Дагестанский форт Боярд».

Ранее сообщалось, что столицу Дагестана накрыли сильные проливные дожди, которые привели к резкому ухудшению ситуации на городских улицах.