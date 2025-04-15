Махачкала уходит под воду из-за дождей: местные передвигаются на самодельных тачках

Столицу Дагестана накрыли сильные проливные дожди, которые привели к резкому ухудшению ситуации на городских улицах, пишет телеграм-канал Readovka.

Осадки, выпавшие за день, практически достигли месячной нормы. Из-за них в Махачкале произошли массовые подтопления и транспортный коллапс.

Очевидцы сообщают, что многие автомобили с трудом пробираются по затопленным улицам, а некоторые районы города оказались под несколькими сантиметрами воды. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, пытаясь справиться с последствиями непогоды.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов подтвердил, что системы ливневой канализации функционируют исправно, но их мощностей не хватает для отведения такого объема воды. По словам градоначальника, в столице задействовано 173 бригады коммунальщиков, которые борются с последствиями ливней.

В Махачкалинском горводоканале сообщили, что из-за обильных осадков качество питьевой воды в городе ухудшилось. Специалисты учреждения предупредили о значительном повышении мутности воды, из-за чего специалисты начали применять гиперхлорирование.

Несмотря на это, жители дагестанской столицы находят необычные способы решения проблем, вызванных дождем. Так, например, телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором мужчина в дождевике помогает группе парней, одетых не по погоде, переправиться через большую лужу на специальной одноколесной тачке.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал о погоде в Москве и Московской области.