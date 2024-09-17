Драка из-за запуска салюта произошла во дворе дома в Подмосковье
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В Ленинском округе Подмосковья произошла драка из-за запуска салюта, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
С заявлением о нарушении общественного порядка во дворе жилого дома обратился местный житель. Он рассказал полицейским, что сделал замечание группе людей, запускавших салют ночью, в результате произошел конфликт, в ходе которого мужчина получил увечья.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности правонарушителей.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали пособника телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 1,4 миллиона рублей.