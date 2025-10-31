«Драка на проезжей части»: петербуржцы устроили потасовку прямо в потоке машин

В Санкт-Петербурге произошел инцидент с участием двух водителей, которые устроили драку прямо на проезжей части, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Петербург с огоньком».

Отмечается, что конфликт произошел на Софийской улице, где мужчины начали выяснять отношения, не обращая внимания на движущийся транспорт.

Очевидцы засняли потасовку на видео, где видно, как участники конфликта наносят друг другу удары возле припаркованного большегрузного автомобиля.

Накануне в подмосковной Лобне произошел не менее странный случай. Местные жители зафиксировали на видео драку обнаженных людей на парковке.

В ходе конфликта женщина укусила мужчину за ухо, фактически откусив часть ушной раковины. Прибывшие на вызов правоохранители доставили обоих участников инцидента в психиатрическую больницу для обследования.

Ранее сообщалось, что беременная женщина спровоцировала драку в троллейбусе Новосибирска.