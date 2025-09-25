Драка в самарской школе: отец ученика напал на подростка

В Самаре разгневанный отец, чей сын учится в местной школе, проник на территорию учебного заведения и учинил расправу над обидчиком своего ребенка. Происшествие было зафиксировано камерой, а запись появилась в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Самара ДТП».

На кадрах видно, как мужчина агрессивно хватает юношу за шею, болезненно выворачивает ему конечности и выкрикивает угрозы физической расправы. В частности, он выкрикнул фразу: «Хочешь, я тебя прямо тут завалю?». Педагоги пытались утихомирить разъяренного родителя.

По информации, полученной от 63.RU, причиной инцидента послужила обычная детская ссора между двумя учениками. В связи с данным инцидентом, как сообщается, правоохранительные органы проводят следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что подросток напал с ножом на приятеля прямо в школе.