Дрифтеры окружили полицейских в Улан-Удэ: четверых задержали

В Улан-Удэ любители уличных гонок и дрифта устроили массовый заезд вокруг патрульного автомобиля ДПС. Полицейские прибыли для пресечения незаконных соревнований, однако оказались в плотном кольце участников.

Как сообщил телеграм-канал Mash, для усмирения разгоряченной толпы потребовалось вызвать дополнительные силы к торговому центру «Пионер». В результате четверо наиболее активных зачинщиков «хоровода» были привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что на Камчатке угонщик машины открыл огонь по полицейским.