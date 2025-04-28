Дрифтеры окружили полицейских в Улан-Удэ: четверых задержали
Mash: четверых дрифтеров задержали в Улан-Удэ за «хоровод» вокруг полицейских
Фото: [Медиасток.рф]
В Улан-Удэ любители уличных гонок и дрифта устроили массовый заезд вокруг патрульного автомобиля ДПС. Полицейские прибыли для пресечения незаконных соревнований, однако оказались в плотном кольце участников.
Как сообщил телеграм-канал Mash, для усмирения разгоряченной толпы потребовалось вызвать дополнительные силы к торговому центру «Пионер». В результате четверо наиболее активных зачинщиков «хоровода» были привлечены к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что на Камчатке угонщик машины открыл огонь по полицейским.