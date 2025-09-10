Дрон-камикадзе врезался в дом пенсионеров во время просмотра репортажа о налете

Дрон врезался в дом пожилых жителей Польши, когда они смотрели телевизор и трансляцию новостей про российские БПЛА. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на Reuters.

Пенсионеры из Польши Томаш Веселовски и его супруга находились в своей гостиной и смотрели утренний выпуск новостей, посвященный налету беспилотников. Внезапно телерепортаж стал их личной реальностью.

По словам Томаша, в тот момент, когда на экране показывали сюжет о российских дронах, он услышал шум пролетающего самолета, за которым последовал оглушительный грохот. С потолка в гостиной рухнула люстра, а в доме произошел взрыв. Как выяснилось позже, в здание врезался беспилотный летательный аппарат. Его происхождение не уточняется.

Испуганная жена Томаша выбежала на улицу, ожидая продолжения атаки и не понимая, что именно произошло. Оба пенсионера не пострадали физически, отделавшись лишь испугом и материальным ущербом.

Ранее сообщалось, что в Минобороны России предложили Польше консультации по инциденту с дронами.