Дрон ВСУ атаковал здание администрации Белгорода, пострадали две женщины
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Беспилотник ВСУ атаковал здание администрации Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В здании повыбило окна и посекло фасад.
Пострадали две женщины. Одна сотрудница получила осколочные ранения, другая — контузию. Им оказана необходимая медицинская помощь.
На месте теракта работают оперативные службы.
ВСУ накануне выборов президента России усилили террористические атаки на российские регионы. Сегодня утром российские военные и пограничники ФСБ пресекли попытки украинских диверсантов совершить прорыва на территорию Курской и Белгородской областей. Уничтожено около ста боевиков.