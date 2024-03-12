Дрон ВСУ атаковал здание администрации Белгорода, пострадали две женщины

В здании повыбило окна и посекло фасад.

Пострадали две женщины. Одна сотрудница получила осколочные ранения, другая — контузию. Им оказана необходимая медицинская помощь.

На месте теракта работают оперативные службы.

ВСУ накануне выборов президента России усилили террористические атаки на российские регионы. Сегодня утром российские военные и пограничники ФСБ пресекли попытки украинских диверсантов совершить прорыва на территорию Курской и Белгородской областей. Уничтожено около ста боевиков.