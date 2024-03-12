В Курской области пресекли попытку прорыва украинских диверсантов

«С утра идет обстрел населенного пункта Теткино Глушковского района. Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы, стрелковый бой был, но никакого прорыва не было», — сообщил глава области.

Украинские паблики сообщали о попытке прорыва на территорию Белгородской и Курской областей. По их информации, попытки предпринимались российскими добровольческими формированиями, воюющими на стороне Киева. Официальные украинские власти эту информацию не подтвердили.

Издание «Страна.ua» считает, что вылазки диверсантов на территорию РФ «приурочены» к выборам президента России и напоминаем, что подобные вылазки предпринимались в пропагандистских целях накануне украинского «контрнаступа», однако ни к чему существенному не привели.

Ранее мэр Орла Юрий Парахин рассказал об эвакуации жителей многоквартирного дома из-за пожара после падения украинского беспилотника.