Дрон ВСУ чуть не угодил в автомобиль с губернатором Белгородской области Гладковым

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке вражеского беспилотника на автомобиль, который ехал перед ним по трассе. Инцидент произошел в Грайворонском городском округе.

Как написал Гладков в своем аккаунте в соцсетях, сегодня в субботу, 10 августа, регион был атакован целым роем боевых дроном ВСУ.

«Сегодня много атак вражеских дронов. На дороге в Грайворонском городском округе перед нами произошла атака на автомобиль», — написал Гладков.

Глава региона добавил, что в результате атаки противника с воздуха у одной женщины осколочные ранения спины, у другой — осколочное ранение плеча и черепно-мозговая травма. Обе пост радавшие госпитализированы в больницы.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.