Дрон ВСУ нанес рыбаку рваные раны у водоема в Курской области

Около Мартыновки Суджанского района, утром 6 июня рыболов подвергся нападению вражеского FPV-дрона рядом с водоемом. Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, 50-летний мужчина получил серьезные рваные раны левой ступни и правой голени в результате атаки. В настоящее время пострадавший госпитализирован в Курскую областную больницу, где ему предоставляется полный объем необходимой медицинской помощи.

В своем телеграм-канале официальный представитель обратился к гражданам с настоятельным призывом не игнорировать правила безопасности, подчеркнув жестокость и беспощадность противника. Он обратился с просьбой воздержаться от возвращения в приграничные районы до тех пор, пока обстановка не станет безопасной.

Ранее сообщалось, что в Курской области раненная при обстреле Рыльска пенсионерка скончалась в больнице.