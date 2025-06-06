В Курской области раненная при обстреле Рыльска пенсионерка скончалась в больнице

Женщина, пострадавшая при обстреле Рыльска в Курской области, скончалась в больнице. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Местной жительнице было 83 года.

Несмотря на все усилия медиков, спасти пенсионерку не удалось — полученные травмы оказались тяжелыми.

ВСУ обстреляли Рыльск 5 июня. Хинштейн не уточнил, каким типом оружия украинские боевики атаковали курский город. Из-за террористических действий Киева погибла 32-летняя местная жительница — мать троих детей.

Также ранения получили пять человек, в том числе скончавшаяся пожилая женщина. Поврежденными оказались частные домовладения и неработающий хлебозавод.

Украинские вооруженные формирования регулярно атакую мирные города России. Чаще всего под удар попадают приграничные населенные пункты Курской, Брянской и Белгородской областей, где введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел ВСУ, находясь в здании суда в Белгороде.