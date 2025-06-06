В Курской области раненная при обстреле Рыльска пенсионерка скончалась в больнице
Женщина, раненная при обстреле Рыльска, умерла в больнице
Фото: [freepik.com]
Женщина, пострадавшая при обстреле Рыльска в Курской области, скончалась в больнице. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Местной жительнице было 83 года.
Несмотря на все усилия медиков, спасти пенсионерку не удалось — полученные травмы оказались тяжелыми.
ВСУ обстреляли Рыльск 5 июня. Хинштейн не уточнил, каким типом оружия украинские боевики атаковали курский город. Из-за террористических действий Киева погибла 32-летняя местная жительница — мать троих детей.
Также ранения получили пять человек, в том числе скончавшаяся пожилая женщина. Поврежденными оказались частные домовладения и неработающий хлебозавод.
Украинские вооруженные формирования регулярно атакую мирные города России. Чаще всего под удар попадают приграничные населенные пункты Курской, Брянской и Белгородской областей, где введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.
Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел ВСУ, находясь в здании суда в Белгороде.