Дрон ВСУ обнаружили в Казахстане после сбоя во время атаки на Волгоград

На территории Казахстана был обнаружен беспилотный летательный аппарат, предположительно принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash, инцидент произошел в ходе воздушной операции, целью которой могли быть объекты в Волгоградской области России.

Согласно информации издания, дрон упал на казахстанской земле во время попытки украинских сил атаковать цели на российской территории. В сообщении подчеркивается, что в результате падения беспилотника никто не пострадал.

Предварительные данные указывают на то, что целью военных ВСУ мог являться стратегический трубопровод «Аксай-КТК», проходящий в Волгоградской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая маршрут полета дрона и причины его падения именно в Казахстане.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 139 БПЛА над регионами РФ в ночь на 23 октября.