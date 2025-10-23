Российская ПВО сбила за ночь 139 украинских беспилотников

На протяжении ночи на четверг, 23 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 139 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Белгородской областью было уничтожено 56 беспилотников. Над Брянской областью сбили 22 БПЛА. 21 дрон перехватили в Воронежской области. Еще 14 удалось нейтрализовать в Рязанской области. 13 летательных аппаратов уничтожили над территорией Ростовской области. Четыре беспилотника сбили над Республикой Крым. Над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями посбивали по два БПЛА. В Курской области нейтрализовали один беспилотник ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило о 33 сбитых беспилотниках в ночь на 22 октября. Больше всего БПЛА, восемь единиц, было перехвачено над Брянской областью.