Атака была совершена Никитовском районе Горловки. Подробности об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своей официальной соцсети .

Донецкие медики эвакуировали раненых после обстрела украинских формирований. Речь про работников «Центральных электрических сетей». В момент проезда реанимации в поселении Гольмовский в них влетел БПЛА. У транспорта разбились окна и повредился бок.

«Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли. Трое медицинских работников получили ранения», — сообщил Приходько.

Позже информацию дополнили новыми сведениями: пострадавшими в результате агрессии Киева стали шесть жителей Горловки. Число погибших пока без изменений.

Гольмовский находится в 16 км от Горловки. Последняя нередко подвергается обстрелам, в том числе и из натовского вооружения. Чаще всего ВФУ используют американские установки HIMARS и «Ураганы». 7 января текущего года в МО РФ сообщили о перехвате 14 реактивных снарядов и десятков беспилотников.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать российские регионы в ночь на 11 января, но нападение было предотвращено.