Дроны ВСУ перехвачены в Белгородской, Курской, Ростовской и Воронежской областях

Силы противовоздушной обороны России успешно отразили атаку украинских беспилотников, сбив за три часа 30 дронов над российскими территориями, как сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно данным Министерства обороны России, над Белгородской областью было уничтожено 16 украинских беспилотников. В небе над Курской областью сбили 11 дронов ВСУ. Два вражеских БПЛА нейтрализовали в Ростовской области, а еще один — в Воронежской области.

«В период с 20:00 до 23:00 (по московскому времени. – Прим. РЕН ТВ) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны.

Ранее член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев предположил, как украинские БПЛА могли долететь до Тюменской области.