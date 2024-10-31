Силы ПВО за ночь уничтожили 21 беспилотник ВСУ

В минувшую ночь на 31 октября российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 21 беспилотный летательный аппарат Украины в шести российских регионах и над акваторией Черного моря, сообщило Министерство обороны России.

Среди сбитых БПЛА восемь были уничтожены над Ростовской областью, пять — над Курской областью, три — над Волгоградской областью, два — над Брянской областью, а по одному БПЛА было сбито над Белгородской и Воронежской областями, а также в Черном море, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Кругляковку в Харьковской области. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки «Запад» понесли потери до 410 человек.

Удары были нанесены по живой силе и технике 14-й, 63-й и 92-й механизированных бригад, а также 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах Петропавловки, Берестового, Надии в Луганской Народной Республике и Серебрянском лесничестве. Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп 14-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад и 1-й нацгвардии.