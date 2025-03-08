Дроны ВСУ угодили в НПЗ КИНЕФ под Петербургом, начался пожар

Беспилотные летательные аппараты украинского производства пытались нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области. Из-за этого аэропорт Пулково был вынужден приостановить приём и отправку рейсов примерно на час. Об этом передает SHOT со ссылкой на местных жителей.

В начале шестого утра в районе завода КИНЕФ раздались звуки взрывов. Губернатор Ленинградской области Дрозденко прокомментировал ситуацию в своем аккаунте.

«Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой — уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет», — сообщил губернатор Дрозденко.

КИНЕФ — это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, который играет важную роль в экономике города Кириши.

Ранее сообщалось, что ПВО за ночь сбила 31 украинский беспилотник над регионами России.