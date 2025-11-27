Дружеская вечеринка в Пензенской области едва не закончилась трагедией: женщина набросилась на подругу с ножом

В Спасском районе Пензенской области задержана 50-летняя местная жительница, устроившая во время дружеского застолья опасный конфликт с применением холодного оружия. По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, поводом для ссоры послужили бытовые разногласия между приятельницами.

Инцидент развернулся на частной территории, где 50-летняя женщина и ее 36-летняя подруга распивали спиртные напитки. В какой-то момент мирная беседа переросла в ожесточенный спор, в пылу которого старшая из участниц застолья схватила кухонный нож и начала угрожать им своей собеседнице.

Как сообщают в правоохранительных органах, эскалацию конфликта предотвратили находившиеся поблизости мужчины. Услышав повышенные тона и шум, они вмешались в ситуацию и разняли женщин, не допустив более серьезных последствий.

После инцидента пострадавшая 36-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Теперь подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

