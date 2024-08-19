ДТП парализовало движение на трассе в Раменском округе

По информации издания, ДТП случилось между деревнями Плаксино и Фенино. Из-за аварии движение на участке дороги было парализовано на несколько часов, сейчас оно постепенно восстанавливается.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что на трассе «Дон» в Ступино столкнулись микроавтобус и легковушка, пострадали пять человек.