ДТП парализовало движение на трассе в Раменском округе

Безопасность
t.me/mk_srochno

Фото: [t.me/mk_srochno]

На трассе в Раменском округе произошло лобовое столкновение автомобилей, сообщает «МК: срочные новости».

По информации издания, ДТП случилось между деревнями Плаксино и Фенино. Из-за аварии движение на участке дороги было парализовано на несколько часов, сейчас оно постепенно восстанавливается.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что на трассе «Дон» в Ступино столкнулись микроавтобус и легковушка, пострадали пять человек.

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