ДТП парализовало движение на трассе в Раменском округе
Фото: [t.me/mk_srochno]
На трассе в Раменском округе произошло лобовое столкновение автомобилей, сообщает «МК: срочные новости».
По информации издания, ДТП случилось между деревнями Плаксино и Фенино. Из-за аварии движение на участке дороги было парализовано на несколько часов, сейчас оно постепенно восстанавливается.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что на трассе «Дон» в Ступино столкнулись микроавтобус и легковушка, пострадали пять человек.