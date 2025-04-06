ДТП произошло на юго-западном участке МКАД: затор длиной 2,7 км

На юго-западном участке МКАД, на внутренней стороне 38-го км, произошло столкновение четырех транспортных средств, о чем сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

По информации ведомства, в районе аварии образовался затор длиной 2,7 км, водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты. На месте происшествия работают экстренные службы. Позже департамент транспорта проинформировал о восстановлении движения на данном участке дороги.

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