ДТП произошло на юго-западном участке МКАД: затор длиной 2,7 км
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД на юго-западе Москвы
Фото: [flickr.com]
На юго-западном участке МКАД, на внутренней стороне 38-го км, произошло столкновение четырех транспортных средств, о чем сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.
По информации ведомства, в районе аварии образовался затор длиной 2,7 км, водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты. На месте происшествия работают экстренные службы. Позже департамент транспорта проинформировал о восстановлении движения на данном участке дороги.
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