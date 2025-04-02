Lamborghini Егора Крида протаранил таксист «под веществами» в Москве

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием популярного российского исполнителя Егора Крида. Его автомобиль Lamborghini столкнулся с такси на перекрестке, когда загорелся красный сигнал светофора.

По предварительным данным, водитель такси находился под воздействием наркотических веществ. Об этом сам Егор Крид сообщил в своем телеграм-канале. Музыкант отметил, что сотрудники правоохранительных органов сразу же арестовали неадекватного таксиста.

«Видимо, таксист был под чем-то, как сказали пассажиры, которые были внутри салона в момент того, как он разогнался и врезался в стоящую на светофоре Ламбу. Чтобы вы понимали силу удара, у него дверь деформировалась так, что он выйти не смог. Ну сотрудники его забрали, дальше видно будет», — написал певец.

Крид обратился к своим подписчикам с призывом быть бдительными на дорогах и тщательно выбирать такси.

«Берегите себя и будьте аккуратнее. Со мной все ок. Спасибо. Не переживайте! Меня даже не было в машине, когда это случилось», — попросил певец.

Ранее в Минтрансе Подмосковья сообщили, что с начала текущего года в регионе произошло 444 ДТП с погибшими и ранеными.