ДТП с грузовиком и легковушкой произошло на трассе в Подмосковье

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе «Дон» в Подмосковье, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Авария произошла накануне в Ступино. На место оперативно прибыли работники 334-й пожарно-спасательной части. Как рассказал старший смены Михаил Смирнов, участники дорожно-транспортного происшествия не получили серьезных травм, но водителю легковой машины понадобилась психологическая помощь.

Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Работники «Мособлпожпаса» очистили проезжую часть от горюче-смазочных материалов и устранили последствия ДТП, восстановив полноценное движение.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели эвакуировали из горящей многоэтажки восемь человек и собаку.