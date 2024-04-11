Восемь человек и собаку спасли при пожаре в Щелково

Восемь человек и собаку вывели из задымленного подъезда работники ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар случился во вторник в одном из многоквартирных домов в Щелково. На место оперативно прибыли работники 300-й пожарно-спасательной части и муниципальной аварийно-спасательной службы.

Выяснилось, что очаг возгорания находился в приквартирном холле на четвертом этаже. Для того, чтобы эвакуировать людей, спасатели создали вентиляционный канал, продули продукты горения и снизили температуру в подъезде, чтобы люди могли пройти.

Из задымленной зоны вывели восемь человек, в том числе шестилетнего ребенка. Медицинская помощь эвакуированным жильцам дома не понадобилась.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Воскресенске погибли двое взрослых и четверо детей.